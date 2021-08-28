صورة لفرح الفاسي و زوجها عمر لطفي تحسم الجدل و تنهي الإشاعات
نجلاء مزيان - هبة بريس
أثارت صورة قامت بنشرها النجمة المغربية فرح الفاسي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (أثارت) جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.
و تظهر في الصورة كل من فرح الفاسي و زوجها عمر لطفي و هما يستمتعان بالعطلة الصيفية في شمال المملكة، معلقة عليها:” أنا قربت ناخد اللون لي خداه عمر حتى قرب يتسالى الصيف”.
و بهذا تكون الفنانة المغربية قد وضعت حدا لجميع الإشاعات التي لاحقتها و زوجها طيلة هذه المدة، و أنهت كل التكهنات الخاصة بعلاقتهما.
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