لطيفة رأفت

لطيفة رأفت للجزائر :”الصمت حكمة يجهلها من يجيد الكلام لا الأفعال”

2021-08-25 / 9:29 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

علقت الفنانة المغربية لطيفة رأفت، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، (علقت) على قرار الدولة الجارة المتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

و نشرت رأفت صورة لجلالة الملك محمد السادس، مرفوقة بالتعليق التالي :”الصمت حكمة يجهلها من يجيد الكلام لا الأفعال”.

و أضافت قائلة:”ولملكنا الحبيب حكمة جعلت لبلادنا بصمة قوية على مر الزمان بالثبات والوقار، دام عَلمك يا وطني يرفرف عاليا إلى الأمام، ولا عزاء لحاقد حسد المغرب على نعمة الأمن والأمان”.

و الجدير بالذكر أن وزير الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة أعلن يوم أمس الثلاثاء، عبر ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية.

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