دليلة المزروعي

دليلة المزروعي.. امرأة حولت “معاناتها” إلى أهداف إنسانية نبيلة

2021-08-17 / 5:57 مساءً
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هبة بريس

لقبت ب”سفيرة الخير” و”دليلة الانسانية” و “رمز الكفاح والتضامن”، انها دليلة المزروعي، ابنة وجدة، المرأة الثلاثينية التي حولت معاناتها الى أهداف إنسانية وأكدت أن فاقد الشيء يعطيه وبسخاء.

قصة دليلة المزروعي، التي تعرضت لحادث مفجع قبل سنوات قلب حياتها رأسها عن عقب، وحولها من شابة مفعمة بالحيوية والنشاط والأحلام، الى امرأة مقعدة، غير أنها اختارت عدم وضع يدها على خدها والتحسر والحزن والبكاء على قضاء الله، ووقفت بروح جديدة وبأهداف نبيلة، خير إنشاء مجموعة خيرية لمساعدة المحتاجين والفقراء واليتامى والأرامل..

في وقت وجيز ، استطاعت دليلة و مجموعتها مساعدة الكثيرين ، و داع صيتها على مواقع التواصل الاجتماعي و الواقع ، حيث لا تتوانى في مشاركة جميه الفئات المجتمعية أفراحهم و أحزانهم ، و استطاعت هذه المرأة ادخال الفرحة على شفاه الكثيرين و الواقع شاهد على ذلك .

دليلة التي كانت تحتاج لمساعدة مقربيها بعد الحادث المفجع، أصبحت اليوم تقدم المساعدة للعشرات من الناس الذين ينتظرون طلتها وزيارتها، وأصبحت تلقب بينهم ب”القلب الكبير” و”دليلة الخير” التي حولت حزن العديد الى فرح ومعاناتهم الى سعادة.

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