في إحدى مسابح الدوحة.. رجاء بلمير تتعرض لحادث

نجلاء مزيان: هبة بريس

تعرضت الفنانة المغربية، رجاء بلمير ليلة أمس الجمعة، لحادث في دولة قطر أثناء استجمامها بأحد المسابح، الأمر الذي استدعى نقلها لإحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاجات اللازمة.

و نشرت الفنانة، إيمان الشميطي، عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الفيديوهات، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض بلمير للحادث و إصابتها البليغة على مستوى الأنف.

و طمأنت بلمير متابعيها عبر نفس المنصة، قائلة : ” الحمد لله على كل حال، غادي نرجع للمستشفى باش نتأكد أن أنفي ما فيه والو، خاصة أن الدم ليل كامل و هو كيسيل”.

و اختتمت بشكر كل أصدقائها الذين كانوا معها في المستشفى، و الذين سألوا عنها و كذا متابعيها على رسائلهم و دعائهم لها.

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