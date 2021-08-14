سحر الصديقي تعلن طلاقها :”الله هو الشاهد الوحيد على ما تحملته”

نجلاء مزيان - هبة بريس

وسط صدمة متابعيها، أعلنت الفنانة المغربية سحر الصديقي عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام، عن خبر انفصالها و زوجها المخرج منصف مالزي، مخلفة ورائها مجموعة من التساؤلات.

و نشرت الصديقي عبر خاصية ستوري بنفس المنصة تدوينة جاء فيها: ” أصدقائي إذا كنت غائبة عن شبكات التواصل الاجتماعية هذه الأيام، فذلك لأنني بعد المرض، أعاني من فترة مشحونة جدًا من الناحية العاطفية”.

وأضافت: “يؤسفني أن أعلن لكم أنني في مرحلة الطلاق، وأعصابي على آخرها، و لن أتمكن من التحدث أكثر عن الأسباب، كل ما يمكنني قوله، هو أن اللاعب لا يخرج من الملعب إلا بعد حصوله على بطاقة صفراء، ثم بطاقة حمراء”.

واختتمت قائلة: “الله هو الشاهد الوحيد على ما تحملته في صمت، شعرت أنني يجب أن أكون شفافة معكم لأشعر بالراحة من هذا العبء الثقيل”.

و الجدير بالذكر أن سحر الصديقي، تزوجت بالمخرج منصف مالزي قبل 5 سنوات، و رزقت منه بطفلة وحيدة “رزان” التي تبلغ من العمر 3 سنوات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0