منشور يمنح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان في الانتخابات المقبلة

هبة بريس ـ الرباط

أصدر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، يوم الجمعة 13 غشت 2021، المنشور رقم 15/2021، يدعو من خلاله إلى منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان بمناسبة إجراء الانتخابات المقبلة المقررة يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021.

وأوضح المنشور أن التسهيلات تتجلى في توفير الظروف المواتية والمتكافئة من خلال تمكين الراغبين في الترشيح من إعداد ملفات الترشيح، وإيداعها لدى السلطات المكلفة بتلقيها، وكذا منح رخص استثنائية للتغيب طيلة مدة الحملة الانتخابية، بالنسبة للمرشحين للانتخابات المذكورة، شريطة ألا يخل ذلك بالسير العادي للمرافق العمومية.

كما سمح المنشور بالترخيص بالتغيب، طيلة يوم الاقتراع، بالنسبة للموظفين والأعوان الذين سيُنتدبون من طرف وكلاء اللوائح الانتخابية، أو المرشحين لتمثيلهم بمكاتب التصويت قصد مراقبة عملية الاقتراع والفرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج، إلى جانب تمكين كافة الأطر والموظفين والأعوان العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية من أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم في المشاركة في عملية التصويت.

وأكد رئيس الحكومة في المنشور أن الانتخابات المقبلة تشكل محطة هامة في مسار بلادنا الديمقراطي، وأن الحاجة ماسة لكسب رهانها، لاسيما من خلال التدبير الجيد والتنظيم المحكم لتأمين إجرائها في أحسن الظروف، مع الحرص على تطبيق الأحكام الواردة في مختلف النصوص القانونية المنظمة لهذه العمليات الانتخابية، بما يضمن نزاهتها ومصداقيتها.

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