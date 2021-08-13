الدوزي

الدوزي: “قلوبنا تحترق مع أهلنا و أشقائنا في الجزائر”

2021-08-13 / 5:17 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أعرب النجم المغربي عبد الحفيظ الدوزي عن حزنه العميق، و مواساته للشعب الجزائري الشقيق، عقب الحرائق التي شهدتها الدولة الجارة و التي كانت سببا في وفاة مجموعة من الضحايا.

و نشر النجم المغربي صورة للعلمين المغربي و الجزائري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، مرفوقة بالتعليق التالي :”قلوبنا تحترق مع أهلنا وأشقائنا في الجزائر”.

و أضاف:” اللهم بردا وسلاما على إخواننا الذين هم تحت رحمتك الآن وليس لهم من رؤوف سواك.. نسألك اللهم العون لهم وأن ترحم شهدائهم برحمتك الواسعة .. آمين .. آمين “.

و يشار أن حرائق الغابات التي نشبت في عدة مناطق في الجزائر تسببت حسب آخر حصيلة رسمية بمقتل 69 شخصا من بينهم 28 عسكريا.

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