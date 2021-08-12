أقراص “فيتامين سي” تختفي من صيدليات جهة الشمال

2021-08-12 / 6:09 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

يبدو أن الحصول على علبة من أقراص “فيتامينسي” بصيدليات احدى مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة ، أضحى من سابع المستحيلات إن لم نقل حلما لدى المرضى الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للجوء الى أساليب تقليدية لتعويض النقص في هذا الفيتامين الذي يساعد المناعة في مقاومة كورونا وعدد من الانفلونزات الموسمية.

عدد من المواطنين عبروا عن استيائهم الكبير من اختفاء علب “فيتامين سي” بالتزامن مع الارتفاع الكبير في عدد الاصابات بفيروس كورونا ببلادنا، بالاضافة الى مادة “الزنك” والذين يعتبران عنصران أساسيان في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا.

أمام هذا الوضع بات الحصول على فيتامين سي ومادة الزنك يحتاج لـ”واسطة”، خصوصا وأن الكثير من الصيدليات تمتنع عن بيع النسخ الرخيصة من المكملان المذكوران، ليتم اقتراح نماذج أخرى بضعف سعرها ب4 مرات أو أكثر

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