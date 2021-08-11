سيارة اسعاف

مصرع شابين غرقا في قناة للري نواحي أزيلال

2021-08-11 / 11:28 مساءً
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هبة بريس ـ بني ملال

لقي شابان مصرعهما، زوال الأربعاء، غرقا في القناة للري على مستوى دوار ورمان بجماعة أرفالة، التابعة إداريا لإقليم أزيلال، في ظروف غامضة.

وقالت مصادر متطابقة ان الشاب الأول يبلغ من العمر 11 سنة، يقطن بجماعة أولاد عياد التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، فيما الثاني يبلغ من العمر 13 سنة وينحدر من دوار ورمان بتراب إقليم أزيلال.

وأشارت مصادرنا أن فرقة الغوص التابعة لعناصر الوقاية المدنية بسبت أولاد النمة، تمكّنت من انتشال جثة الهالك القاطن بأولاد عياد بعد حوالي ساعة من غرقه، فيما تطلب انتشال جثة الثاني أزيد من ثلاث ساعات من البحث بسبب سرعة مياه القناة المذكورة.

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