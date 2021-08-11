عاجل : الملك محمد السادس يعطي تعليماته لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات
هبة بريس ـ الرباط
أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، بأن الملك محمد السادس ،نصره الله، تفضل وأعطى تعليماته السامية لوزيري الداخلية والشؤون الخارجية، من أجل التعبير لنظيريهما الجزائريين، عن استعداد المملكة المغربية لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح العديد من مناطق البلاد.
وأوضح البلاغ أنه بتعليمات من جلالة الملك، نصره الله، تمت تعبئة طائرتين لإخماد الحرائق من طراز كنادير، للمشاركة في هذه العملية، بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية.
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23 تعليقات
الغزاوي وأمثاله لا يمثلون الشعب الجزائري مثلهم مثل الشياطين يجدون في التفرقة راحة نفسية وهؤلاء قلوبهم فيها مرض نسأل الله أن يشفيهم
المساعدة في اخماد الحريق هدا واجب علي المملكة وهدا في سبيل الإخوة والدم والقيم وشكرا
سيدنا محمد السادس نصره الله دائما يمد يده للجزائر واهلها والله يهديهم والله يطفئ النارين من بلادهم نار الغابات ونار الحقد من قلوبهم نسأل الله يعوضهم خيرا وينجي بلادنا ويصونها ويحفظك ملكنا يارب العالمين