عاجل : الملك محمد السادس يعطي تعليماته لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات

2021-08-11 / 7:12 مساءً
23
هبة بريس ـ الرباط

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، بأن الملك محمد السادس ،نصره الله، تفضل وأعطى تعليماته السامية لوزيري الداخلية والشؤون الخارجية، من أجل التعبير لنظيريهما الجزائريين، عن استعداد المملكة المغربية لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح العديد من مناطق البلاد.

وأوضح البلاغ أنه بتعليمات من جلالة الملك، نصره الله، تمت تعبئة طائرتين لإخماد الحرائق من طراز كنادير، للمشاركة في هذه العملية، بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الإسرائيلي يوجه دعوة رسمية للملك محمد السادس للقائه

الرئيس الإسرائيلي يوجه دعوة رسمية للملك محمد السادس للقائه

2021-08-12 / 3:26 مساءً
Photo of يائير لبيد يدشن مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط

يائير لبيد يدشن مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط

2021-08-12 / 2:31 مساءً
Photo of الوافي تعلن عدم ترشحها للانتخابات وتؤكد: “البيجيدي سينال ثقة المغاربة من جديد”

الوافي تعلن عدم ترشحها للانتخابات وتؤكد: “البيجيدي سينال ثقة…

2021-08-12 / 1:13 مساءً
Photo of إنطلاق عملية وضع الترشيحات وهذا ما يريده الشارع المغربي من مرشحيه

إنطلاق عملية وضع الترشيحات وهذا ما يريده الشارع المغربي…

2021-08-12 / 12:29 مساءً
Photo of مسؤول إسرائيلي: “المغرب يلعب دورا محوريا في تهدئة التوتر الإسرائيلي الفلسطيني”

مسؤول إسرائيلي: “المغرب يلعب دورا محوريا في تهدئة التوتر…

2021-08-12 / 11:29 صباحًا
Photo of بلينكن: سنواصل العمل مع إسرائيل والمغرب لتعزيز الشراكات

بلينكن: سنواصل العمل مع إسرائيل والمغرب لتعزيز الشراكات

2021-08-12 / 10:50 صباحًا
Photo of كلميم.. السجن 3 سنوات للمرشح المتورط في “شراء الأصوات”

كلميم.. السجن 3 سنوات للمرشح المتورط في “شراء الأصوات”

2021-08-12 / 10:24 صباحًا
Photo of بنعبد الله: نحن بحاجة إلى حكومة وأحزاب قوية

بنعبد الله: نحن بحاجة إلى حكومة وأحزاب قوية

2021-08-12 / 9:53 صباحًا
Photo of في ظل الوضع الوبائي المقلق.. وزيرة الجالية تطمئن مغاربة العالم بشأن الحدود

في ظل الوضع الوبائي المقلق.. وزيرة الجالية تطمئن مغاربة…

2021-08-12 / 9:21 صباحًا
Photo of واشنطن تشيد بالمغرب وإسرائيل “الشريكين المقربين” للولايات المتحدة

واشنطن تشيد بالمغرب وإسرائيل “الشريكين المقربين” للولايات المتحدة

2021-08-11 / 10:59 مساءً

‫23 تعليقات

  1. الغزاوي وأمثاله لا يمثلون الشعب الجزائري مثلهم مثل الشياطين يجدون في التفرقة راحة نفسية وهؤلاء قلوبهم فيها مرض نسأل الله أن يشفيهم

  3. سيدنا محمد السادس نصره الله دائما يمد يده للجزائر واهلها والله يهديهم والله يطفئ النارين من بلادهم نار الغابات ونار الحقد من قلوبهم نسأل الله يعوضهم خيرا وينجي بلادنا ويصونها ويحفظك ملكنا يارب العالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق