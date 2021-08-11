عاجل : الملك محمد السادس يعطي تعليماته لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات
هبة بريس ـ الرباط
أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، بأن الملك محمد السادس ،نصره الله، تفضل وأعطى تعليماته السامية لوزيري الداخلية والشؤون الخارجية، من أجل التعبير لنظيريهما الجزائريين، عن استعداد المملكة المغربية لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح العديد من مناطق البلاد.
وأوضح البلاغ أنه بتعليمات من جلالة الملك، نصره الله، تمت تعبئة طائرتين لإخماد الحرائق من طراز كنادير، للمشاركة في هذه العملية، بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية.
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8 تعليقات
حفظ الله جلالة الملك.
Ahssan Malik fl3alam
Lah ykoun m3a khoutna fljazayer
مجرد تساؤل.
لماذا سترفض الجزائر !!!؟؟؟
المغرب والمغربيون يتمنون أن تقبل الجزائر عرضهم، ليس لوجه الله، بل ليبقى دين في عنق الجزائر يمنون به عليها إلى يوم الدين.
المغرب مثله مثل الأعرابي الذي قصصت لكم قصته في تعليق سابق. حيث أهدى لكل واحد من جيرانه ديكا، وكلما تكلم مع أحدهم إلا و أشار إلى هديته. وقد فعل المغرب ذلك مع أمريكا (اعترافه باستقلالها) ومع الجزائر (مساعدته خلال الثورة).
والجزائريون أعرفهم يبغضون المن. لأنه شرعا محرما وخصلة ورثوها وتمسكوا بها أبا عن جد. لا يمنون على أحد ولا يقبلون المن من أحد ولو تحولت الجزائر إلى رماد وأكلوا التراب.
الله ينصركم.و يطول عمركم
مبادرة ملكية سامية إنسانية اخوية لا تحتاج لأي تعليق و تندرج في سياق النوايا المعبر عنها في خطاب العرش الأخير..حفظ الله عاهلنا المفدى و نتمنى صادقين أن تتمكن الشقيقة الجزائر من تجاوز هذه الضرفية الصعبة في أقرب وقت ممكن
ملكنا الغالي نصره الله وحفظه دائما سباقا للخير
نتمنى من السلطة الجزائرية بالقبول هذه المساعدة الإنسانية من اجل انقاذ الشعب الجزايري الشقيق من كارثة الحرائق
حفظ الله ملكنا الهمام و أعزه و نصره داءما حاضر في جميع محن إخواننا المسلمين فأهل القبائل إخواننا رحم الله شهداء هم و عفى م صابهم و حفظ الله من نجا منهم امين