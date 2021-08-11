تسجيل 9153 إصابة و98 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 9135 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 720.256 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 36.442 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.402.593 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 98 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.607، بينما تم التأكد من 6980 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 631.756.

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