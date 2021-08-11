كورونا المغرب
الصورة من الارشيف

تسجيل 9153 إصابة و98 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-08-11 / 4:59 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 9135 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 720.256 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 36.442 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.402.593 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 98 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.607، بينما تم التأكد من 6980 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 631.756.

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‫9 تعليقات

  5. رغم هذآ الانخفاض يجب ان نكون متفاهمين مع الحكومة ومتجاولين معهم حتى نكونوا يد واحدة لمحاربة هذآ الفيروس القاتل

  7. لو قلنا المسؤول عن انتشار هذا الفيروس هو الحكومة فحتى المواطنين مسؤول عن انتشاره وذالك عدم احترامه في التدابير الإحترازية الوقائية التي فرضتها عليه وزارة الصحة من اجل سلامته

  9. الإخوان، من هنا أطالب الملك محمد السادس بإيقاف عملية التلقيح، خاص جميع وسائل التواصل تولي عامرة بهاذا الطلب، حتى يصل صوتنا إليه. هاذا هو الحل. كيف يعقل أنه الناس خدات التلقيح والإصابات و الوفيات طالعين؟ الصيف اللي فات لم يكن هناك تلقيح و ماكانتش هاد الحالة، كما أطالب الناس باش تهضر على الوفيات ديال الأقارب ديالها بعد أخذ اللقاح أو ظهور أعراض جانبية. وا هضرو أعباد الله. الحكومة و التلفزة راه عندهم كلشي بخير كلشي مزيان، ولن يقولو الحقيقة أبدا.

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