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“فايزر- بايونتيك”: لقاحنا المضاد لكورونا فعال

2021-08-09 / 11:02 مساءً
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هبةـ بريس ـ وكالات

علنت شركة “بايونتيك” الألمانية أن الجيل الأول من اللقاح الذي طورته الشركة مع مختبرات “فايزر” الأمريكية يعد فعالا ضد متحورات فيروس كورونا مثل “دلتا”، ولا يحتاج إلى تعديل حاليا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أوغور شاهين في تصريح إنه “من المحتمل تماما أن تظهر متحورات جديدة خلال ستة أشهر إلى 12 شهرا، وأن يتحتم تعديل اللقاح، لكن هذا لم يحصل في الوقت الحاضر”

وأضاف أن “قرار تعديل اللقاح يجب أن يتخذ فقط في حال تبين بشكل واضح أنه لم يعط نتيجة أو أنه لم يوفر حماية كافية ضد الفيروس. ومع تبدل الوضع الصحي سريعا، فإن للتوقيت أهمية كبرى لتعديل اللقاح في الوقت المناسب”.

وتابع: “إذا اتخذنا قرارا في الوقت الحاضر، قد يتبين أنه خاطئ بعد مضي ثلاثة أو ستة أشهر في حال سادت طفرة متحورة أخرى من فيروس كورونا، وبالتالي فإن توقيت القرار يجب أن يكون مناسبا”.

وأكد أنه “في الوقت الحاضر، لديه أدلة جيدة على أن الجرعة المعززة كافية تماما”.

من جهتها، دعت مختبرات “فايزر” مرارا إلى إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح في ظل الموجة الأخيرة من الإصابات.

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