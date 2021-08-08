نتائج الغرف المهنية بالبيضاء سطات تقود إلى تحالف ثلاثة أحزاب

2021-08-08 / 11:20 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتمعت اليوم الأحد بالدارالبيضاء، بهدف الاتفاق حول رئاسة كل من غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات و غرفة الفلاحة وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري لجهة الدار البيضاء سطات.

وأضافت مصادرنا، أنه تم الاتفاق على ترأس حزب الاستقلال غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات و ترأس حزب التجمع الوطني للأحرار غرفتي الفلاحة والصيد البحري، و سيرأس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غرفة الصناعة التقليدية.

وأشارت ذات المصادر، أن هذا الاتفاق يهدف إلى صون قواعد التنافس الشريف بين الأحزاب و حفاظاً على استقرار الغرف المهنية و تقوية أدوارها، كما التزمت الأحزاب المجتمعة بالانفتاح على باقي المكونات الممثلة في هذه الغرف.

هذا وقد شوهد بعض الناجحين في هذا الاختبار المتعلق بممثلي الغرف المهنية من منتسبي الأحزاب الثلاث المذكورة بإقليم سطات، في إحدى المقاهي ضواحي المدينة، وكأن حالهم يوحي بأن هناك تحالف يطفو على السطح تنفيذا للبلاغ المشترك الصادر عن الأحزاب الثلاثة المذكورة.

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