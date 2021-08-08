إسرائيل تحصن مسنيها بجرعة لقاح ثالثة ضد كورونا

هبة بريس- وكالات

دخلت حيز التنفيذ في إسرائيل الأحد تدابير مشددة لمكافحة تفشي كورونا في ظل تدهور الحالة الوبائية. ومن المتوقع أن يكون أكثر من نصف مليون إسرائيلي كبير في السن قد حصلوا على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد (8 غشت 2021) إن ثلث الإسرائيليين البالغين فوق سن الستين حصلوا بالفعل على جرعة لقاح تنشيطية مضادة لفيروس كورونا، حيث تناضل البلاد من أجل احتواء قفزة في الإصابات.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن بينيت في اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي أن نحو 420 ألفا من الإسرائيليين المسنين حصلوا على جرعة ثالثة من لقاح فايزر/ بيونتك الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع الإجمالي لأكثر من نصف مليون اليوم الأحد.

وضغط بينيت على مسؤولي الصحة من أجل تسريع الوتيرة حتى بشكل أكبر، في محاولة لتفادي فرض إغلاق عام محتمل. وقال بينيت إن “هذا إنجاز هائل، لكن يجب أن تزداد الوتيرة حتى بشكل أكبر.. يتعين أن نتغلب على الجائحة ونفوز بالسباق بين جهود التحصين ومعدل انتشارها”.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أواخر يوليو أنها ستعطي جرعة ثالثة لمن هم فوق سن الستين، لتصبح أول دولة تطبق الجرعة الثالثة على نطاق واسع، في محاولة للسيطرة على ظهور الفيروس من جديد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0