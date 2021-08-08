انتخاب المملكة السعودية نائبا لرئيس لجنة التراث العالمي في اليونسكو

2021-08-08 / 8:59 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتخبت المملكة العربية السعودية، من طرف الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونسكو” لتكون نائباً للرئيس عن المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي للمدة ما بين 2021 – 2023 م، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الرابعة والأربعين للجنة في مدينة فوجو الصينية .

وأعتبرت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن -المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو- انتخاب المملكة جاء ثمرة لدورها البارز في دعم التراث وجهودها المبذولة من أجل توثيق الإرث الإنساني المشترك بجانب الدول الأعضاء في اللجنة، وتحقيق أهداف المنظمة بشكل عام وأهداف لجنة التراث العالمي بشكل خاص.

‏‎وأشارت الأميرة هيفاء إلى أن لجنة التراث العالمي قد اعتمدت بإجماع أعضائها كافةً مشروع القرار المقدم من المملكة لبناء قدرات العاملين في مجال التراث للعشر سنوات القادمة، مما سيسهم في تعزيز التنوع الجغرافي للخبراء، وتمكين الكفاءات الإقليمية، ووضع خطط وتدابير لحماية مواقع التراث الثقافي المهددة بالخطر، إلى جانب رفع الكفاءات التقنية والمهنية للشباب والخبراء في مجال التراث العالمي على حدٍ سواء.
‏‎ وتُعنى اللجنة التابعة لـ”اليونسكو” -المؤلفة من ممثلي 21 دولة منتخبة من قبل الجمعية العمومية- بدراسة اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي، وفي مساعدة الخبراء لرفع التقارير حول المواقع و تقديم التقييم النهائي للحسم في قرار إدراج المواقع المقترحة ضمن قائمة التراث العالمي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسرائيل تحصن مسنيها بجرعة لقاح ثالثة ضد كورونا

إسرائيل تحصن مسنيها بجرعة لقاح ثالثة ضد كورونا

2021-08-08 / 9:33 مساءً
Photo of إجلاء المزيد من الأشخاص في اليونان مع استمرار اشتعال النيران

إجلاء المزيد من الأشخاص في اليونان مع استمرار اشتعال…

2021-08-08 / 6:58 مساءً
Photo of الصحة السعودية تكشف حقيقة وفاة أطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا

الصحة السعودية تكشف حقيقة وفاة أطفال بعد تلقيهم لقاحات…

2021-08-08 / 4:22 مساءً
Photo of أسود تقتل 3 أطفال في تنزانيا

أسود تقتل 3 أطفال في تنزانيا

2021-08-08 / 2:16 مساءً
Photo of مقتل شرطية وإصابة آخر في إطلاق نار في شيكاغو

مقتل شرطية وإصابة آخر في إطلاق نار في شيكاغو

2021-08-08 / 1:30 مساءً
Photo of السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا

السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا

2021-08-08 / 1:10 مساءً
Photo of في الولايات المتحدة وأوروبا.. بطاقات تطعيم وهمية للبيع عبر الإنترنت

في الولايات المتحدة وأوروبا.. بطاقات تطعيم وهمية للبيع عبر…

2021-08-08 / 10:35 صباحًا
Photo of السعودية تبدأ تلقي طلبات العمرة من الخارج

السعودية تبدأ تلقي طلبات العمرة من الخارج

2021-08-08 / 9:25 صباحًا
Photo of إيطاليا تسمح باستقبال أكثر من 800 مهاجر أنقذوا في البحر المتوسط

إيطاليا تسمح باستقبال أكثر من 800 مهاجر أنقذوا في…

2021-08-07 / 11:19 مساءً
Photo of الأردن تمنح مهلة 10 للمتخلفين عن أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الأردن تمنح مهلة 10 للمتخلفين عن أخذ الجرعة الأولى…

2021-08-07 / 10:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق