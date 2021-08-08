السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا

هبة بريس ـ وكالات

أعلن السودان، اليوم الأحد، استدعاء سفيره في إثيوبيا للتشاور، وذلك ردا على تصريحات وصفها بـ”الغريبة” لمسؤولين إثيوبيين كبار رفضوا من خلالها توسطه لإنهاء النزاع الجاري في إقليم تيغراي، وذلك بدواعي عدم حياده واحتلاله لأراضي إثيوبية.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن “اهتمام السودان بحل نزاع إقليم تيغراي هو جزء من التزامه بالسلام والاستقرار الاقليمي، وتعبير عن حرصه على استتباب الأوضاع في إثيوبيا، وللتضامن فيما تواجهه من تحديات”.

كما أوضحت أن “مبادرة رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، في إطار رئاسته لمنظمة الايقاد تهدف إلى تشجيع الأطراف الإثيوبية على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في عملية حوار سياسي شامل للحفاظ على وحدة واستقرار إثيوبيا”.

وأشارت إلى أن “ما يسوغ للسودان المساعدة هو تحليه بالمسؤولية واستبشاع المعاناة الإنسانية الكبيرة في إقليم تيغراي، فضلا عن رئاسته للإيقاد وواجباته المستحقة، وكون السودان متضرر من آثار النزاع خاصة فيما يتعلق بأزمة اللاجئين

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