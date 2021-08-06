محمد الريفي يجري عملية جراحية دقيقة ويطلب من جمهوره الدعاء له

نجلاء مزيان - هبة بريس

طلب الفنان المغربي محمد الريفي من متابعيه عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، الدعاء له على إثر خضوعه لعملية جراحية.

و حسب مصادر هبة بريس، فقد أجرى الريفي عملية جراحية مستعجلة في الأمعاء خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لأزمة صحية.

و بدورها نشرت زوجة الفنان المغربي تدوينة جاءت كالتالي:” زوجي كبيدتي روحي من العمليات، الله يخليك تاج فوق راسي غبرتي عليا هاد وقت العملية حسيت بحياتي وقفات لهلا يضرك حيث كل دقيقة بلا بيك جحيم عفاكم كلشي يدعو لزوجي شكرا”.

و أضافت في تدوينة أخرى:”زوجي بعد العملية و الاوجاع لي حس بها بزاف الله يخفف عليك يا ربي و الله يعطيني القوة يا ربي دعيو معانا و شكرا بزاف على حبكم لينا”.

و يشار أن محمد الريفي، فاز بلقب “ذا إكس فاكتور آرابيا” الموسم الأول من النسخة العربية، على حساب كل من إبراهيم عبد العظيم من ليبيا وأدهم النابلسي من الأردن.

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