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إيطاليا.. لجنة برلمانية توافق على إلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى الإمارات

2021-08-04 / 7:58 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي على إلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى الإمارات الصادر مطلع العام الحالي، في خطوة تهدف لتجاوز الأزمة الدبلوماسية بين روما وأبوظبي.

وأوردت نشرة برلمانية، أن لجنة الشؤون الخارجية قيمت إيجابيا تجاوز قرار حظر الأسلحة، ووصفت القرار بالملائم من أجل تحقيق الهدف الأساسي الكامن في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع دول الخليج.

ووفق وكالة “آكي” الإيطالية فقد تم “التأكيد على أن دول الخليج -كما في حالة الإمارات العربية المتحدة-، اتخذت موقفا جديدا أكثر مسؤولية في المنطقة لدعم الحوار والسلام والاستقرار، كما يتضح من الالتزام إلى جانب الغرب بمكافحة إرهاب تنظيمي داعش والقاعدة، والدعم الإنساني الذي تقدمه الإمارات إلى الأمم المتحدة للشعب اليمني، وانسحاب القوات من اليمن الذي أعلنته السلطات الإماراتية ومعلوم لدى السلطات الإيطالية”.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية أنه “ظرف إيجابي يتم في ضوئه إعادة إطلاق العلاقات الثنائية وتنشيط التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وأيضا تجاوز الإجراءات التقييدية التي تم اتخاذها سابقا”، في إشارة إلى قرار حظر تصدير الأسلحة إلى الإمارات في يناير الماضي، والذي ردت عليه أبوظبي لاحقا بمطالبة إيطاليا بسحب جنودها وطائراتها من قاعدة المنهاد العسكرية في دبي.

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