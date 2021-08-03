وجدة .. فنانون يصدرون عملا فنيا تعبيرا عن حبهم للملك والوطن

هبة بريس - وجدة

بمناسبة عيد العرش المجيد، أصدر كل من الفنانين عبد الحق درافيف و رفيق المختاري أغنية وطنية معبرة عن افتخارنا بما تحقق من انجازات ببلدنا المغرب الحبيب في عهد ملكنا الغالي، الاغنية تحت عنوان “يحفظ لينا ملكنا، بلادنا زينا فيها حبابنا”.

الأغنية الوطنية من كلمات و ألحان : عبد الحق درافيق، فخرالدين المرضي، من انتاج : Fakhre pub، تصوير : فخرالدين المرضي و يوسف المرضي واخراج : فخرالدين المرضي.

وشارك في هذا العمل الفني والتي هي عبارة عن مزيج بين الموسيقى التراثية من فن الركادة و كناوة، العديد من الوجوه المعروفة في المنطقة الشرقية منهم فنانين و اعلاميين و صحفيين و فنان تشكيلي.

وتم تصوير الكليب بمدينة وجدة بحضور فرقة الركادة و كناوة عيساوا المرضي، كما يتضمن مشاهد من جل المناطق المغربية مثل الصحراء المغربية والشمال بمدينة الشاون .

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