وجدة .. فنانون يصدرون عملا فنيا تعبيرا عن حبهم للملك والوطن

2021-08-03 / 2:21 مساءً
0
هبة بريس - وجدة

بمناسبة عيد العرش المجيد، أصدر كل من الفنانين عبد الحق درافيف و رفيق المختاري أغنية وطنية معبرة عن افتخارنا بما تحقق من انجازات ببلدنا المغرب الحبيب في عهد ملكنا الغالي، الاغنية تحت عنوان “يحفظ لينا ملكنا، بلادنا زينا فيها حبابنا”.

الأغنية الوطنية من كلمات و ألحان : عبد الحق درافيق، فخرالدين المرضي، من انتاج : Fakhre pub، تصوير : فخرالدين المرضي و يوسف المرضي واخراج : فخرالدين المرضي.

وشارك في هذا العمل الفني والتي هي عبارة عن مزيج بين الموسيقى التراثية من فن الركادة و كناوة، العديد من الوجوه المعروفة في المنطقة الشرقية منهم فنانين و اعلاميين و صحفيين و فنان تشكيلي.

وتم تصوير الكليب بمدينة وجدة بحضور فرقة الركادة و كناوة عيساوا المرضي، كما يتضمن مشاهد من جل المناطق المغربية مثل الصحراء المغربية والشمال بمدينة الشاون .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكوميدي باسو :” كاين شي فهايمية كينصحو عباد الله و كأنهم ملائكة “

الكوميدي باسو :” كاين شي فهايمية كينصحو عباد الله…

2021-08-03 / 5:23 مساءً
Photo of “دون بيغ” يصف قرارات الحكومة ب”العشوائية”

“دون بيغ” يصف قرارات الحكومة ب”العشوائية”

2021-08-03 / 3:52 مساءً
Photo of أسامة رمزي: “الحكومة تحت شعار إفتحي يا وردة إغلقي يا وردة”

أسامة رمزي: “الحكومة تحت شعار إفتحي يا وردة إغلقي…

2021-08-03 / 1:28 مساءً
Photo of وفاة الفنانة فاطمة الركراكي

وفاة الفنانة فاطمة الركراكي

2021-08-02 / 10:52 صباحًا
Photo of سعد المجرد و فرقة “كاليما” يتصدران الطوندونس المغربي ب “إنتي حياتي”

سعد المجرد و فرقة “كاليما” يتصدران الطوندونس المغربي ب…

2021-08-01 / 5:13 مساءً
Photo of أنس الباز : ” ابتداء من اليوم اعتزل العمل مع الأشخاص المغرورين”

أنس الباز : ” ابتداء من اليوم اعتزل العمل…

2021-08-01 / 1:57 مساءً
Photo of بمناسبة عيد العرش.. البشير عبدو و سعد لمجرد يطرحان “هادي غير البداية”

بمناسبة عيد العرش.. البشير عبدو و سعد لمجرد يطرحان…

2021-07-31 / 2:00 مساءً
Photo of في عيد العرش.. لطيفة رأفت: “علموا أولادكم حب الوطن”

في عيد العرش.. لطيفة رأفت: “علموا أولادكم حب الوطن”

2021-07-30 / 1:05 مساءً
Photo of الفنان الشعبي خالد البناني يعلن إصابته بفيروس كورونا

الفنان الشعبي خالد البناني يعلن إصابته بفيروس كورونا

2021-07-29 / 11:37 مساءً
Photo of حدث فني ضخم يجمع سعد المجرد و بلقيس

حدث فني ضخم يجمع سعد المجرد و بلقيس

2021-07-29 / 5:55 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق