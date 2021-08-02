فتاتان “تعنفان” شرطيا بمحطة المحمدية .. والأمن يتدخل

2021-08-02 / 10:30 صباحًا
0
هبة بريس - المحمدية

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام فتاتين بممارسة العنف الجسدي واللفظي المقرون بعدم الامتثال في حق موظف شرطة بمدخل محطة القطار بالمحمدية.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، حيث تشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى أن الشرطي ضبط الفتاتين البالغتين من العمر 20 و17 سنة من أجل خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وعدم ارتداء الكمامة الإجبارية، حيث أبديتا معا مقاومة عنيفة عرضتا خلالها الشرطي للأفعال الإجرامية التي وثقها الشريط المرجعي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها الراشدة تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع شقيقتها القاصر للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أزيد من 12 ألف إصابة بفيروس كورونا بجهة سوس ماسة خلال يوليوز

أزيد من 12 ألف إصابة بفيروس كورونا بجهة سوس…

2021-08-02 / 11:19 صباحًا
Photo of للمرة الرابعة عشر.. اللواء الأزرق يرفرف بشاطئ فم الواد بالعيون

للمرة الرابعة عشر.. اللواء الأزرق يرفرف بشاطئ فم الواد…

2021-08-02 / 10:15 صباحًا
Photo of “الأحرار” يدعو لمساندة جهود الملك لتجاوز “الجمود”بين المغرب والجزائر

“الأحرار” يدعو لمساندة جهود الملك لتجاوز “الجمود”بين المغرب والجزائر

2021-08-02 / 9:19 صباحًا
Photo of طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-08-02 / 9:08 صباحًا
Photo of طنجة.. توقيف مروجي كوكايين

طنجة.. توقيف مروجي كوكايين

2021-08-01 / 7:50 مساءً
Photo of تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات “كورونا” الجديدة بالمغرب

تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات “كورونا” الجديدة بالمغرب

2021-08-01 / 5:51 مساءً
Photo of تسجيل 6189 إصابة و48 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

تسجيل 6189 إصابة و48 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24…

2021-08-01 / 4:47 مساءً
Photo of وفاة الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بتزنيت

وفاة الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بتزنيت

2021-08-01 / 4:03 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

2021-08-01 / 3:26 مساءً
Photo of كورونا تنهي حياة الرجل الثاني في عسكر جبهة البوليساريو الانفصالية

كورونا تنهي حياة الرجل الثاني في عسكر جبهة البوليساريو…

2021-08-01 / 3:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق