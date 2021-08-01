إنزكان : السلطات المحلية تغلق مقاهي ومطاعم خالفت الإجراءات الإحترازية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

دشنت السلطات المحلية بمدينة أيت ملول التابعة إداريا لعمالة إنزكان ، حملات مراقبة للمقاهي والمطاعم ، للاطلاع على لمدى التزامها بالتدابير الاحترازية المفروضة بعد تنامي حالات كورونا، وزجر المخالفين .

وكشفت مصادر عليمة، أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق 6 مقاهي ومطاعم للوجبات السريعة بسبب عدم احترام التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وتجاوز النسبة المسموح بها لاستقبال الزبناء والمحددة في 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية .

وعرفت عمالة إنزكان أيت ملول،مؤخرا، إرتفاع حالات الاصابة بالفيروس، مما إستدعى من السلطات التعجيل بفرض التدابير الوقائية المفروضة وزجر المخالفين .

وبالموازاة مع عمليات الزجر والاغلاق تقوم السلطات المحلية بحملات تحسيسية وتوعوية في صفوف المواطنين وفي صفوف المهنيين والتجار واصحاب المقاهي وحثهم على الالتزام بالتدتبير والاجراءات المفروضة ، وكانت السلطة المحلية بعمالة انزكان ايت ملول قد رفعت من درجة اليقظة والسهر على التطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل للحد من وثيرة الانتشار المهول للجائحة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0