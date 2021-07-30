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جامعة لقجع تحدد موعد اجراء مبارتي نصف نهائي كأس العرش

2021-07-30 / 8:23 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إجراء مبارتي نصف نهائي كأس العرش بعد غد الأحد ، الموافق لفاتح غشت، عوض غد السبت ( 31 يوليوز) ،كما كان مقررا في وقت سابق.

وأوضحت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن المباراة التي ستجمع بين فريقي رجاء بني ملال ضد فريق الجيش الملكي ستجرى على ارضية الملعب الكبير لأكادير، بعد غد الأحد، انطلاقا من الساعة السادسة والنصف مساء.

بالمقابل، ستجرى مباراة نصف النهائي الثاني بين الوداد الرياضي والمغرب التطواني في الملعب الكبير لمراكش في نفس اليوم، على الساعة التاسعة والنصف مساء.

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