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أمن أكادير يحد من نشاط مجرمين أحدهم ظهر في فيديو يروع الساكنة

2021-07-29 / 10:05 صباحًا
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أحمد وزروتي - هبة بريس

أفادت مصادر جد عليمة أن فرقة مكافحة الجريمة والعناصر الأمنية بالدائرة التاسعة بأكادير، أوقفا عنصرين خطيرين بالحي المحمدي وضواحيه من ذوي السوابق، كان أحد هم قد ظهر في أحد الفيديوهات وهو يروع الساكنة.

وأكدت مصادر هبة بريس أن بطل الفيديو بالحي المحمدي بأكادير تم توقيفه أول أمس من طرف عناصر مكافحة الجريمة بمدينة أكادير، في حين تم نوقيف مطلوب آخر أمس الأربعاء، وهو موضوع مذكرات وطنية تهم السرقات المتعددة والاعتداء، تم توقيفه بحي اغيل أضرضور من طرف عناصر الدائرة التاسعة .

تجدر الإشارة إلى أن الحي المحمدي عرف مؤخرا استقرارا أمنيا مند تأسيس الدائرة التاسعة، وهو المطلب الذي كان السكان يطالبون به مند مدة، بعد أن كان الحي بعشرات الآلاف من ساكنيه تابعون لدائرة الخيام الواسعة النفود الترابي.

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