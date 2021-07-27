أياما بعد انطلاق الأولمبياد.. طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

هبة بريس - وكالات

أبلغت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2848 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الجائحة العام الماضي.

وتزيد هذه الحصيلة 1419 إصابة عما تم تسجيله أمس الاثنين. وكانت أعلى حصيلة إصابات سجلتها المدينة قبل ذلك في 7 يناير، عندما تم الإبلاغ عن 2520 إصابة، بحسب صحيفة “japan today”.

ومن بين حصيلة الإصابات الجديدة، يمثل الأشخاص في العشرينات من العمر (951 حالة)، والثلاثينيات (610) والأربعين (466) في حين أن 372 حالة تقل أعمارهم عن 19 عاما.

وقال مسؤولو الصحة، إن عدد المصابين في المستشفيات الذين يعانون من أعراض حادة في طوكيو بلغ 82، بزيادة أربعة عن يوم أمس الاثنين.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في العاصمة اليابانية منذ انتشار الوباء أكثر من 200 ألف حالة.

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