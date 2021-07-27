وفاة شابة بعد تلقيها لقاح “جونسون” بمراكش.. ومصدر صحي يعلق

هبة بريس - مراكش

توفيت يوم أمس الاثنين، شابة تبلغ من العمر 27 سنة، بعد تلقيها لجرعة من لقاح جونسون اند جونسون بمدينة مراكش.

وحسب مصادر محلية، فقد تلقت الشابة التي تشتغل بالقطاع السياحي رفقة عدد من زملائها لقاح “جونسون اند جونسون”، قبل أن يصاب عدد منهم بحالات إغماء استدعت نقلهم إلى قسم المستعجلات على وجه السرعة.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم إسعاف عدد من الحالات من المستشفى، غير أن الشابة المذكورة لفظت أنفاسها الأخيرة بعد فترة قصيرة.

وفي هذا الصدد، ربطت عائلة الشابة الراحلة وفاة الأخيرة باللقاح، مطالبة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الوفاة وأسبابها الحقيقية.

من جهته، رفض مصدر طبي، ربط حادث الوفاة بلقاح “جونسون أند جونسون”، مشيرا الى أنه تسجيل حالات إغماء، وارتفاع درجة الحرارة تبقى مسألة عادية، وتدخل ضمن الأعراض الجانبية لجميع اللقاحات .

وشدد ذات المصدر، على أنه لا يمكن حسم سبب الوفاة في اللقاح دون صدور نتائج التشريح الطبي التي ستؤكد السبب الحقيقي والمباشر للوفاة، لافتا الى أن تداول اخبار من هذا القبيل قد تثير حالة من الرعب والهلع بين صفوف المواطنين.

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