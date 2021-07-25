جواز التلقيح لا يسمح بالتنقل في الفترات الليلية بالمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في ظل البلاغات التي تظل بعض نقاطها مبهمة و تحتاج لتوضيح، تاه عدد من المواطنين المغاربة في تفسير النقطة التي تضمنها البلاغ الحكومي الأخير المتعلقة بحالة الطوارئ و الحجر الصحي من خلال تشديد إجراءات التنقل و تقييدها في ظل التطور الوبائي الأخير.

و تنوعت تفسيرات المغاربة بخصوص إعفاء الحاملين لجواز التلقيح من الإجراءات المشددة، حيث اعتقد العديدون أن الحصول على جواز التلقيح يسمح لصاحبه بالتنقل كيفما شاء و دون قيود.

و لتوضيح الأمر، فقد سبق لمراسلة رسمية سابقة وجهها وزير الداخلية لمختلف الولاة و العمال أن وضحت مضامين القرار الحكومي، حيث جاء فيها أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح معا و يتوفرون على وثيقة جواز التلقيح التي يتم تحميلها من موقع مخصص لهذا الغرض، هم مسثتنون من بعض الإجراءات فقط و ليس كلها.

و جاء في ذات المراسلة، أن أصحاب جواز التلقيح يمكنهم التنقل لكل مناطق و جهات المملكة دون اشتراط توفرهم على أي وثيقة أخرى ، عكس غير الملقحين الذين يتوجب عليهم التوفر على ترخيص رسمي من السلطات يفيد بالغاية من السفر.

و بالنسبة للتنقل في ساعة الحظر أي بعد الساعة الحادية عشر ليلا و حتى الرابعة و النصف صباحا، فيسري قرار المنع على كافة المواطنات و المواطنين إلا في الغايات الملحة و الضرورة القسوى.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية و المحلية بمختلف عمالات و أقاليم المملكة شددت من تعاملها مع المواطنين في إطار الحرص على تنزيل و تطبيق التدابير التي تم سنها للتحكم في الوضع الوبائي المقلق.

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