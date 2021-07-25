تزامنا مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع درجة الحرارة بمختلف الجهات

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي، شرق الأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بكل من الأطلس، الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، مع إمكانية نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد متفرق.

ستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والجنوبية، وضعيفة القوة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و32 درجة بداخل مناطق سوس والشياظمة، الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و29 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس، المنطقة الشرقية والسايس وما بين 18 و32 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 39 و45 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 36 و41 درجة بداخل مناطق سوس والشياظمة، السهول الواقعة غرب الأطلس، وادي ملوية، هضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 30 و35 درجة بسهول المحيط الأطلسي، الواجهة المتوسطية، داخل الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، وما بين 25 و31 درجة بسواحل المحيط الأطلسي وبالمرتفعات.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين رأس كانتان وطرفاية وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين رأس سيم وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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