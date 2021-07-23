الوكالة الأوروبية للأدوية توصي باستخدام لقاح “موديرنا” للأطفال من 12 عاما

هبة بريس - وكالات

أقرَت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، استخدام لقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الأطفال من سن 12 إلى 17 عاما ضد العدوى من الفيروس.

وجاء في بيان وكالة الأدوية الأوروبية: “أوصت الهيئة المشرفة على تنظيم الدواء في الاتحاد الأوروبي بمنح تمديد إشارة اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 “سبايكفاكس” (موديرنا سابقا) ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما”.

وأضاف البيان: “اللقاح مصرح به بالفعل بالاستخدام للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق”، مضيفا: “سيكون استخدام لقاح سبايكفاكس للأطفال من سن 12 إلى 17 عامًا هو نفسه بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق”.

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