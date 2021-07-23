لقاح كورونا
لقاح ضد كورونا

الوكالة الأوروبية للأدوية توصي باستخدام لقاح “موديرنا” للأطفال من 12 عاما

2021-07-23 / 9:22 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أقرَت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، استخدام لقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الأطفال من سن 12 إلى 17 عاما ضد العدوى من الفيروس.

وجاء في بيان وكالة الأدوية الأوروبية: “أوصت الهيئة المشرفة على تنظيم الدواء في الاتحاد الأوروبي بمنح تمديد إشارة اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 “سبايكفاكس” (موديرنا سابقا) ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما”.

وأضاف البيان: “اللقاح مصرح به بالفعل بالاستخدام للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق”، مضيفا: “سيكون استخدام لقاح سبايكفاكس للأطفال من سن 12 إلى 17 عامًا هو نفسه بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية…

2021-07-23 / 8:57 مساءً
Photo of دراسة تحدد فعالية لقاح فايزر ضد سلالة “دلتا”

دراسة تحدد فعالية لقاح فايزر ضد سلالة “دلتا”

2021-07-23 / 3:39 مساءً
Photo of الإكوادور.. إعلان حال الطوارئ في سجون البلاد بعد اندلاع أعمال شغب

الإكوادور.. إعلان حال الطوارئ في سجون البلاد بعد اندلاع…

2021-07-23 / 1:52 مساءً
Photo of ارباح تويتر تفوق التوقعات.. و206 ملايين مستخدم نشط

ارباح تويتر تفوق التوقعات.. و206 ملايين مستخدم نشط

2021-07-23 / 11:18 صباحًا
Photo of حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض

حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض

2021-07-23 / 10:01 صباحًا
Photo of إلى 31 دجنبر.. إيطاليا تمدد حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا

إلى 31 دجنبر.. إيطاليا تمدد حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا

2021-07-22 / 11:21 مساءً
Photo of الإمارات تنفي مزاعم التجسس: كاذبة بشكل قاطع ولا أساس لها

الإمارات تنفي مزاعم التجسس: كاذبة بشكل قاطع ولا أساس…

2021-07-22 / 9:40 مساءً
Photo of ماكرون يغير رقمه.. والرئاسة الفرنسية تؤكد: لا إثباتات على اختراق هاتفه

ماكرون يغير رقمه.. والرئاسة الفرنسية تؤكد: لا إثباتات على…

2021-07-22 / 9:20 مساءً
Photo of ضحايا كورونا بجانب القمامة.. مشاهد تثير جدلا في تونس

ضحايا كورونا بجانب القمامة.. مشاهد تثير جدلا في تونس

2021-07-22 / 8:41 مساءً
Photo of لا إصابات ب”كورونا”.. السعودية تعلن نجاح موسم الحج

لا إصابات ب”كورونا”.. السعودية تعلن نجاح موسم الحج

2021-07-22 / 6:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق