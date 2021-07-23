” مكتب المطارات ” يعلن تراجع عدد المسافرين بـ “مطار طنجة “

هبة بريس ـ الرباط

سجل عدد المسافرين عبر مطار طنجة ابن بطوطة الدولي، خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجعا بنسبة 27.14 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 الماضي.

وأفادت معطيات للمكتب الوطني للمطارات بأن عدد المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 195 ألفا و 840 مسافرا، مقابل 268 ألفا و 786 مسافرا خلال النصف الأول من العام الماضي.

ومقارنة بالنصف الأول من عام 2019، تراجع عدد المسافرين عبر مطار طنجة ابن بطوطة بنحو 67.20 في المائة، وقد بلغ عدد المسافرين من يناير الى يونيو 2019 597.119 مسافرا .

وأشار المصدر ذاته الى أن مطار طنجة الدولي حل في المرتبة الثاني بحصة 9.64 في المائة بخصوص تدفق الحركة الإجمالية للمسافرين بمطارات المملكة المغربية بعد مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء (49.94 في المائة).

وخلال شهر يونيو من العام الجاري، استقبل مطار طنجة ابن بطوطة الدولي 52 ألفا و 595 مسافرا، مقابل 221 فقط مسافرا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ومقابل 119 ألف و136 مسافرا خلال شهر يونيو من عام 2019 .

ولم يدرج مطار طنجة ابن بطوطة في جدول أفضل خمسة خطوط جوية دولية على الصعيد الوطني من حيث عدد الركاب خلال النصف الأول من العام الجاري ،فقد احتل الخط الجوي الرابط بين مطار محمد الخامس ومطار باريس أورلي الصف الأول ،تلاه كل من الخط الرابط بين مطار محمد الخامس ومطار دبي ،و الخط الرابط بين مطار محمد الخامس ومطار باريس شارل دوغول ،والخط الرابط بين مطار محمد الخامس ومطار نيويورك ،ثم الخط الرابط بين مطار مراكش المنارة ومطار باريس أورلي .

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