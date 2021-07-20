كورونا البيت الابيض
الصورة من الارشيف

إصابة موظفين في البيت الأبيض بكوفيد-19

2021-07-20 / 8:03 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أصيب عدد من موظفي البيت الأبيض بكوفيد- 19 رغم تلقيهم جرعتي اللقاح المضاد للفيروس، حسب المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين بساكي يوم الثلاثاء.

وأوضحت بساكي خلال مؤتمر صحفي يومي، أن مسؤولا في البيت الأبيض تلقى جرعتي اللقاح تبينت إصابته الاثنين بكوفيد- 19، موضحة أن الشخص الذي لم تكشف هويته كان موجودا خارج البيت الأبيض ولم تظهر عليه سوى أعراض طفيفة.

والمتحدثة التي كانت تجيب عن سؤال حول معلومات قدمتها الصحافة الأمريكية، أوضحت لاحقا أن الشخص المصاب ليس مسؤولا كبيرا.

وكانت إدارة جو بايدن، تعهدت الكشف عن أي حالة إيجابية في حال رصدها.

وقالت بعد ذلك ردا على سؤال آخر، بدون إعطاء رقم دقيق، إنه كانت هناك حالات أخرى لأشخاص تلقوا جرعتي اللقاح وثبتت إصابتهم بكوفيد- 19 بين موظفي البيت الأبيض، وأوضحت أن البروتوكولات الصحية في البيت الأبيض لم تتغير.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تعمل فيه إدارة بايدن، على تحريك حملة التطعيم في البلاد التي تواجه عودة ظهور العدوى بسبب انتشار المتحورة دلتا.

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