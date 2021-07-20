سليمان الريسوني

حقوقيون يناشدون الصحافي سليمان الريسوني وقف إضرابه عن الطعام

2021-07-20 / 6:17 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر لجنتها الإدارية، الصحافي سليمان الريسوني من أجل وقف إضرابه عن الطعام الذي تجاوز 100 يوم.

وقالت ذات الجهة في بلاغ لها أنها ناشدت الاخير إيمانا منها بقدسية الحياة، نظرا لما تحتمله وضعية الصحافي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام، من انعكاسات وخيمة على حياته وصحته وسلامته البدنية، وتأثيرات بليغة على عائلته الصغيرة وعائلته الحقوقية الكبيرة.

واشاررت اللجنة الإدارية للجمعية أن الحكم الصادر في حق الريسوني جائر وانتقامي، وباطل من الناحية القانونية، محملة المسؤولية الكاملة للدولة على الوضع الذي يعيشه الريسوني، والظلم الذي لحقه والذي أدى به إلى هذا الإضراب عن الطعام.

وختمت الجمعية بلاغها بمناشدة سليمان الريسوني لوقف إضرابه عن الطعام، مؤكدة استمرارها في النضال من أجل إطلاق سراحه، وسراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.

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