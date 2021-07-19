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أكادير : بسبب كورونا..إلغاء إحتفالات ” بوجلود” لهذه السنة

2021-07-19 / 2:38 مساءً
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ع بركة ـ هبة بريس

ألغت جمعية ” بيلماون” في بلاغ لها تتتوفر ” هبة بريس” على نسخ منها، إحتفالاتها لكرنفال بيلماون بودماون أو ما يعرف ببوجلود الغاء الاحتفالات المخلدة لبيلماون بودماون لسنة 2021 .

إلغاء أرجعه البلاغ الى الظروف الصحية التي تعيشها البلاد بسبب تداعيات جائحة كورونا والانتشار الكبير للحالات المؤكدة اليومية لفيروس كورونا و المساهمة في الحد من انتشار الوباء مؤكدة في البلاغ نفسه عزمها الاعداد لدورة رقمية افتراضية تضمن للمتتبعين و المهتمين فرصة مواصلة الحفاظ على هذا الموروث و حمايته و ينتظر ان يتم الاعلان عن موعد الدورة الافتراضية في القريب العاجل والتي سيتم بثها على الصفحة الرسمية للجمعية الاقليمية لكرنفال بيلماون بودماون وعبر موقع الجمعية الالكتروني.

ومعلوم ان جهة سوس ماسة خلال ايام عيد الاضحي تعرف تنظيم احتفالات بوجلود او بيلماون وهي عادة توارتها الاباء عن الاجداد وتجسد عراقة الثقافة الامازيغية وتجدرها وتعمل الجمعيات ومعها فعاليات ثقافية في الدفاع عن هدا الموروث وضمان استدامته واستمراريته باعتباره مكون اساسي من مكونات الثقافة الامازيغية.

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