الصزذورة تعبيرية

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت

2021-07-17 / 9:02 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل كل من الأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس، وحار نسبيا بالسهول الداخلية الشمالية و الوسطى.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة ببعض الكتل الضبابية فوق السواحل الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مصحوبة برعد وبقطرات مطرية متفرقة.

أما بباقي ربوع المملكة، فالأجواء ستكون صافية إلى قليلة السحب على العموم، مع هبوب بعض الزوابع الرملية بأقصى جنوب البلاد.

وستهب الرياح معتدلة من الشمال بجنوب وشمال البلاد وبالمنطقة الشرقية، غير أنها ستهب ضعيفة القوة من الشمال وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 24 و 31 درجة بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والسايس، وداخل منطقة سوس، وسهول تادلة، والرحامنة، والسايس، وداخل منطقة الغرب وبشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 18 و 24 درجة بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و 47 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وداخل مناطق كل من الشياظمة، وسوس والرحامنة وبشرق الأقاليم الجنوبية ، وما بين 37 و 42 درجة بداخل مناطق الغرب واللوكوس، والسايس، وهضاب الفوسفاط و والماس، المنطقة الشرقية، و بداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و 37 درجة بالريف وسهول المحيط الأطلسي. وستكون ما بين 25 و 32 درجة بمرتفعات الأطلس و السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وما بين رأس سبارتيل والمهدية وما بين المهدية و آسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل، و أحيانا سيكون هائجا إلى قوي الهيجان محليا مساء ما بين رأس سيم و أكلو. ب/

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