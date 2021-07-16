فوضى احتلال الملك العمومي تبلغ ذروتها بميسور

ع محياوي _ هبة بريس

تفشت مظاهر احتلال الملك العمومي بمدينة ميسور في غياب السلطة الجهات المسؤولة، فالظاهرة إجتاحت أهم شوارع المدينة ” مركز ميسور ” بشكل لافت للنظر لدرجة أن الفراشة اجهزوا على احتلال واجتياح أهم شوارع المدينة بشكل غير قانوني وكأن هذه المدينة تعيش عصر السيبة ، و في تحد سافر لمشاعر المواطنين يستمر الفراشة في احتلال شارع المركز وسط المدينة منذ فترة الصباح إلى المساء كما تبينه الصورة، حيث تشل حركة مرور السيارات ويستحيل مرورحتى سيارة الإسعاف أو رجال المطافئ.

وقد تحول الاستغلال العشوائي لارصفة الراجلين بأهم شوارع المدينة إلى ما يشبه احتلالا منظما للمدينة من قبل الفراشة وبعض أرباب المقاهي ما اغرق المدينة في صورة قاتمة من التشوه والفوضى أضرت بالمحيط البيئي واجهزت على حق المواطن في التباعد الاجتماعي في زمن الجائحة وفي حقه في المرور على الرصيف الخاص بالراجلين، لدرجة أن هذا الاحتلال للملك العمومي أصبح يمثل قاعدة ما أدى أساسا إلى المساس بحركة السير ومرور الراجلين وذلك كنتيجة حتمية للعجز الواضح للسلطات المحلية في محاربة الظاهرة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي بهذه المدينة الذي اتخدت العشوائية في تدبيره وتسييرها

ليبقى السؤال مطروحا ..؟ ما هو موقف وزير الداخلية من فوضى هذه المدينة ومن المسؤولين في تسييرها .

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