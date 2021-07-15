الحكومة تسارع الخطى لتنزيل منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي
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سعي حكومي لتنزيل منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

2021-07-15 / 4:55 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 15 يوليوز 2021، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، قدمهما وزير الداخلية.

ووفق بلاغ لمجلس الحكومة، يروم مشروع مرسوم رقم 2.21.473، المتعلق بالسجل الوطني للسكان، تحديد كيفية تطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 و28 و30 من القانون 72.18 السالف الذكر، وذلك بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات فيما يخص التقييد في السجل الوطني للسكان، وذلك من خلال تحديد كيفيات منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي وشروط وكيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، على أن تقتصر هذه العملية في مرحلة أولية على عمالة الرباط وإقليم القنيطرة قبل تعميمها على سائر عمالات وأقاليم المملكة بموجب قرار لوزير الداخلية.

وذكر البلاغ، أن مشروع مرسوم رقم 2.21.582، الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يرمي إلى تحديد كيفيات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد وكيفيات حساب تنقيط الأسر المقيدة بالسجل المذكور، وكذا التصريح بكل تغيير طرأ على المعطيات التي سبق الإدلاء بها أثناء التقييد، علاوة على كيفيات تقديم طلب مراجعة التنقيط الممنوح للأسر وكذا تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك تطبيقا للمواد 11 و12 و14 و17 و30 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامجِ الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.77 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 (8 غشت 2020).

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