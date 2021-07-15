البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ344 مرشحا للهجرة غير الشرعية

هبة بريس ـ الرباط

علم من مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بحرية بالمحيط الأطلسي وحوض الأبيض المتوسط، قدمت، خلال الفترة ما بين 10 و14 يوليوز الجاري، المساعدة ل344 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ينحدر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية.

وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل إعادتهم إلى الموانئ القريبة بالمملكة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

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