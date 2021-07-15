البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ344 مرشحا للهجرة
الصورة من الأرشيف

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ344 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2021-07-15 / 8:21 صباحًا
0
هبة بريس ـ الرباط

علم من مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بحرية بالمحيط الأطلسي وحوض الأبيض المتوسط، قدمت، خلال الفترة ما بين 10 و14 يوليوز الجاري، المساعدة ل344 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ينحدر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية.

وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل إعادتهم إلى الموانئ القريبة بالمملكة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جونسون” تسحب 6 من منتجاتها وتطلب من المستهلكين التوقف عن استخدامهم

جونسون” تسحب 6 من منتجاتها وتطلب من المستهلكين التوقف…

2021-07-15 / 9:03 صباحًا
Photo of بنموسى ..الأقاليم الجنوبية مدعوة إلى أن تصبح قطبا اقتصاديا

بنموسى ..الأقاليم الجنوبية مدعوة إلى أن تصبح قطبا اقتصاديا

2021-07-15 / 8:34 صباحًا
Photo of توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس

2021-07-15 / 8:12 صباحًا
Photo of سوق أولاد سعيد بسطات.. ارتباك وفوضى بسوق الغنم

سوق أولاد سعيد بسطات.. ارتباك وفوضى بسوق الغنم

2021-07-14 / 11:56 مساءً
Photo of مندوبية لحليمي: “42 في المائة من المغاربة لجؤوا للاقتراض هذا العام”

مندوبية لحليمي: “42 في المائة من المغاربة لجؤوا للاقتراض…

2021-07-14 / 11:04 مساءً
Photo of منظمة الإيسيسكو تستعد لإعلان الرباط عاصمة للثقافة الإسلامية

منظمة الإيسيسكو تستعد لإعلان الرباط عاصمة للثقافة الإسلامية

2021-07-14 / 9:28 مساءً
Photo of فاس.. توقيف أشخاص خرقوا الطوارئ الصحية وعرضوا مواطنين للخطر

فاس.. توقيف أشخاص خرقوا الطوارئ الصحية وعرضوا مواطنين للخطر

2021-07-14 / 7:02 مساءً
Photo of أسعار الأضاحي تواصل الارتفاع قبيل صرف أجور الموظفين

أسعار الأضاحي تواصل الارتفاع قبيل صرف أجور الموظفين

2021-07-14 / 6:31 مساءً
Photo of في ظل الاكتظاظ غير المسبوق.. تعليمات صارمة لعناصر الدرك بشاطئ بوزنيقة

في ظل الاكتظاظ غير المسبوق.. تعليمات صارمة لعناصر الدرك…

2021-07-14 / 6:14 مساءً
Photo of العثماني: كنت سأستقيل لو لم تنجح الحملة الوطنية للتلقيح

العثماني: كنت سأستقيل لو لم تنجح الحملة الوطنية للتلقيح

2021-07-14 / 5:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق