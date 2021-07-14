استئناف محاكمة الصحفيين الراضي وستيتو الجمعة المقبل

هبة بريس ـ الرباط

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير ملف محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، إلى غاية يوم الجمعة 16 يوليوز، بعد أن إستمعت إلى مرافعات كل من دفاع الطرف المدني والنيابة العامة، خلال جلسة امس .

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة الجمعة المقبل الاستماع إلى مرافعات دفاع الصحفيين على أن تمنح الكلمة الأخيرة للراضي واستيتو، ثم تختلي للمداولة لتسدل الستار على أطوار المرحلة الابتدائية في هاته المحاكمة.

ويلاحق الراضي (34 عاما) بتهمة “الاعتداء الجنسي” بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل كما يحاكم أميله الصحافي عماد استيتو (32 عاما) بتهمة “المشاركة في الاغتصاب”. وكان الأخير الشاهد الوحيد لصالح الراضي خلال التحقيقات الأولية، لكن النيابة العامة قررت لاحقا اتهامه هو الآخر.

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