رسميا.. عيد الأضحى بالمغرب يوم الأربعاء 21 يوليوز

2021-07-10 / 10:34 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عيد الأضحى بالمغرب سيكون رسميا يوم الأربعاء الموافق لواحد و عشرون من شهر يوليوز الجاري.

و أعلنت الوزارة السالفة الذكر أن فاتح شهر ذي الحجة لعام 1442 هو بعد غد الاثنين، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 21 يوليوز الجاري.

وذكر بلاغ للوزارة أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1442هـ بعد مغرب يوم السبت 29 ذي القعدة 1442 هـ الموافق 10 يوليوز 2021 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن فاتح شهر ذي القعدة يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ذي الحجة يوم الاثنين 12 يوليوز 2021 م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1442 هـ الموافق 21 يوليوز 2021 م.

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