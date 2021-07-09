أخنوش: حزبنا يشتغل ويبني وليس دكانا سياسيا
عزيزاخنوش

أخنوش: حزبنا يشتغل ويبني وليس دكانا سياسيا

2021-07-09 / 5:28 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمة له اليوم الجمعة بالمقر المركزي بالرباط لقاءً تواصلياً، أن “مسار المدن” يعتبر مخططا تنمويا نابعا من المواطنات والمواطنين، وذلك بغية النهوض بالمدن المتوسطة، مشيرا إلى أن تجميع مقترحات المشاركين في هذه القافلة، التي تعتبر أكبر عملية استشارية لمعرفة أولويات المواطنات والمواطنين في مناطقهم ومدنهم، مكنت من رسم 6 فئات للمدن التي شملها برنامج 100 يوم 100 مدينة.

وقال أخنوش إن “مسار المدن” مشروع كبير، وضع اليوم بين يدي مناضلي ومناضلات الحزب، والذين سيتوجهون به إلى المواطنين، من أجل تبنيه وبلورة برامج محلية حسب المعطيات والدراسات التي أنجزت، قائلاً “لكم الحرية التامة في عملكم وفي لقاءاتكم مع المواطنين أهم شيء هو ما يريد المواطن ولهذا الاستشارة العمومية كانت مرحلة جد إيجابية فهمنا من خلالها أن المواطن في حاجة إلى الإنصات قبل التنفيذ وكونوا على يقين أن اتباع هذه التوجهات ستعطي نتائج إيجابية”

وأكد أخنوش أن الحزب “يتوفر على كفاءات للاستمرار في هذا النهج الديناميكي، لإيصال صوت الأحرار في جميع الجهات والأقاليم والمداشر، وذلك لثقة الحزب أن المغاربة يستحقون كفاءات تواكب البرامج الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس وتوجهاته السامية”

ودعا أخنوش الجميع إلى التجند أكثر والحضور في الميدان، والاستجابة للمواطنات والمواطنين، وأخذ الكلمة مردفاً “أنتم تعلمون أكثر من أي شخص آخر كما لكم دراية ببرنامج الأحرار إنطلاقا من مسار الثقة ووصولا إلى مسار المدن وبرنامج الحزب الانتخابي، وعليكم بالدفاع عن حزبكم وطرح المشاكل والحلول بشكل دقيق، كما أن الأحرار مستعد بعملكم وبمثابرتكم للمرحلة المقبلة”.

وأضاف أخنوش، أن هذا الأمر يؤكد جليا أن التجمع الوطني للأحرار، اشتغل طيلة السنوات الأخيرة، وأنصت للمواطنات والمواطنين، مردفا “حزبنا يشتغل ويبني، وليس دكانا سياسيا”.

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