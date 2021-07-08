الفنانة المصرين صابرين :" المغرب بلد أعمامي و جدودي"

الفنانة المصرية صابرين :” المغرب بلد أعمامي و جدودي”

2021-07-08 / 2:29 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أطلت الفنانة المصرية صابرين من حديقة منزلها على جمهورها عبر بث مباشر، بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و كشفت الفنانة المصرية من خلاله عن العلاقة الوطيدة التي تربطها بالمغرب مشيرة إلى أن أعمامها وأجدادها ينتمون له.

و أضافت صابرين قائلة :”تونس من البلاد الجميلة، وروحتها لما كنت بعمل دور ام كلثوم، قابلت الرئيس التونسي، وقعدت في الاوتيل الى راحت فيه ام كلثوم، ونفس السويت الى قعدت فيه ام كلثوم، والمغرب كان استقبال شعبي لي.. فاس فى المغرب دي بلد اعمامي وجدودي من زمان اوي يعني”.

و الجدير بالذكر أن مسلسل “كله بالحب”، كان آخر عمل شاركت فيه الفنانة صابرين وعرض بالموسم الرمضاني المنصرم.

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