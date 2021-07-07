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انقطاع مؤقت لحركة السير بين “بين الويدان وأفورار ” من 8 إلى 14 يوليوز

2021-07-07 / 7:45 مساءً
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هبة بريس-

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أن حركة السير ستعرف ، في الفترة من 8 يوليوز إلى 14 منه ، انقطاعا بالمحور الطرقي الرابط بين “بين الويدان وأفورار” من الطريق الوطنية رقم 25 (الطريق الجهوية رقم 304 حسب التصنيف القديم) على مستوى منطقة اغرغر.

وعزت الوزارة هذا الانقطاع لإنجاز أشغال التتريبات في إطار أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي، مفيدة بأن تحويل الطريق ممكن عبر الطريق الجهوية رقم 306 الرابطة بين “بين الويدان وواويزغت”، والطريق الإقليمية رقم 3111 بين “واويزغت وتيموليلت”.

وحسب بلاغ للوزارة، فإن حركة السير الاعتيادية سيتم استئنافها مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع الطرقي، داعيا مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

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