رسميا.. لجنة تتبع “كورونا” : لم تتم إضافة أي بلد إلى اللائحة (أ) ، وإضافة ثلاثة بلدان إلى اللائحة (ب)

2021-07-04 / 5:33 مساءً
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هبة بريس-

أعلنت اللجنة الوزارية لتتبع (كوفيد-19)، اليوم الأحد، أنه لم تتم إضافة أي بلد إلى اللائحة (أ)، في حين تمت إضافة ثلاثة بلدان جديدة إلى اللائحة (ب) وهي مصر وروسيا وتونس، وذلك في إطار التدابير المتخذة من أجل مواكبة استئناف الرحلات الدولية، وفي أعقاب نشر معلومات متعلقة بتحيين شروط الولوج إلى التراب المغربي.

وأكدت اللجنة، في بلاغ لها، أنه بخصوص شروط الولوج، أصبحت صلاحية اختبارات (PCR) للمسافرين من بلدان اللائحة (أ) 72 ساعة عوض 48 ساعة، مضيفة أن باقي الشروط المتعلقة باللائحة (أ) تظل سارية المفعول.

وأضاف المصدر ذاته أن المسافرين الوافدين من بلدان اللائحة (ب) مدعوون إلى تقديم نتيجة اختبار (PCR) سلبية تقل صلاحيتها عن 48 ساعة، مشيرا إلى تصنيفهم إلى فئتين :

1- يتم إعفاء الحاملين لشهادة تثبت حصول الشخص على تلقيح بأحد اللقاحات المقبولة بالمغرب من الخضوع للحجر الصحي.

2- يتعين على الأشخاص غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا جرعات التلقيح، الوافدين من بلدان اللائحة (ب)، الخضوع لحجر صحي مراقب لمدة عشرة أيام، على نفقة المعنيين بالأمر، في مؤسسات محددة سلفا من طرف السلطات المغربية مع إجراء اختبار (PCR) في اليوم التاسع.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الشروط ستدخل حيز التطبيق يوم الثلاثاء 6 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا و59 دقيقة.

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