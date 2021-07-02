منظمة الصحة تحذر: “نحن في تطور خطير لفيروس كورونا”

هبة بريس ـ وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية من التطور المفاجئ لفيروس كورونا خاصة مع عودة ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة و الوفيات في عدد من دول العالم.

و حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس من أن “العالم يمر بمرحلة خطيرة للغاية في تطور جائحة فيروس كورونا بعد ظهور متحور “دلتا”.

وقال: “تم العثور على هذه السلالة في 98 منطقة على الأقل في العالم، هذا النوع من العدوى خطير للغاية ويستمر في التحور”.

وأضاف: “بالاقتران مع المتغيرات الأكثر ضراوة مثل “دلتا”، والتي سرعان ما أصبحت السلالة المهيمنة في العديد من البلدان، نحن في فترة خطيرة للغاية من هذا الوباء”.

وتابع: “النظام الصحي يجب أن يراقب الطفرات الجديدة لفيروس كورونا والتكيف معها باستمرار”، لافتا إلى “أهمية إجراء فحوصات العدوى والكشف المبكر، وعزل المصابين وعلاجهم، ومراعاة كافة الاحتياطات من ارتداء الكمامات، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وتهوية أماكن التجمع”.

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