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حالتي وفاة و 789 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-07-01 / 5:09 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 789 حالة إضابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 525 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، في وقت بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد 10 ملايين و28 ألف و791، بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و140 ألف و785 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 532 ألف و150 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 518 ألف و101 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 4، 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9298 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (356)، ومراكش-اسفي (108)، واارباط-سلا-القنيطرة (102)، وسوس-ماسة (78)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (41)، وفاس-مكناس (28)، والعيون-الساقية الحمراء (24)، ودرعة-تافيلالت (13)، وكلميم-واد نون (12)، والشرق (11)، والداخلة-واد الذهب (9)، وبني ملال-اخنيفرة (7)، ودرعة-تافيلالت (7).

أما بخصوص الوفيات، قسجلت حالة بكل من جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 5، 1462 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1، 2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 4751 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 18 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 230، منها 7 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و140 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.\

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فبلغ 3، 7 في المائة

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