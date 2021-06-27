إعدام 21 مدانا بالانتماء إلى حركة “الشباب” بالصومال

2021-06-27 / 8:23 مساءً
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هبة بريس- وكالات

نفذت السلطات الصومالية، اليوم الأحد، أحكاما بالإعدام في حق 21 مدانا بالانتماء إلى حركة الشباب الإرهابية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إنه تم تنفيذ الأحكام في ولاية أرض البنط، الولاية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال.

وتم تنفيذ أحكام الإعدام رميا بالرصاص، بعد أن أدانتهم محكمة عسكرية بالانتماء للحركة وممارسة أعمال قتل وتفجير، وكان 18 من المتهمين الذين ثبتت إدانتهم قد ارتكبوا جرائم اغتيال وتفجيرات على مدار أكثر من عشر سنوات.
وبالتزامن مع تنفيذ حكم الإعدام، هاجمت عناصر من حركة الشباب مدينة في منطقة أخرى من الصومال، وأفادت تقارير بأن الهجوم أدى إلى سقوط جنود من القوات النظامية الصومالية.

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