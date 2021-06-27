حالة الطقس ليوم الأحد.. حرارة مرتفعة تصل 38 درجة

2021-06-27 / 9:13 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد ، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نوعا ما بالجنوب-الشرقي وداخل الاقاليم الجنوبية ، فيما ستكون السماء غائمة بالأطلسين الكبير والمتوسط.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محليا على السواحل الشمالية والوسطى وجنوب الواجهة المتوسطية. وستهب الرياح معتدلة من الشمال على العموم بأغلب جهات المملكة .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية وشرق الاقاليم الجنوبية وما بين 25 و 31 درجة بالجنوب-الشرقي وبأقصى جنوب البلاد ، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 21 و 27 درجة على السواحل و المرتفعات، وما بين 27 و 32 درجة بكل من هضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية ، وما بين 38 و 44 بالجنوب الشرقي وجنوب الاقاليم الصحراوية ، وستكون ما بين 33 و 38 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما البحر فسيكون هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وقليل الهيجان الى هائج على طول المحيط الاطلسي.

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