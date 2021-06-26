مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة
افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة

اشادة بافتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط

2021-06-26 / 1:00 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

رحب تجمع دول الساحل والصحراء، أمس الجمعة، بافتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط، أول أمس الخميس، من طرف السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وذكر بلاغ لتجمع تجمع دول الساحل والصحراء أنه “من خلال هذه الخطوة، تؤكد الأمم المتحدة مجددا عزمها على مساعدة الدول الإفريقية، لا سيما تلك التي تنتمي لمنطقة الساحل والصحراء، في مكافحة ظاهرة الإرهاب”.

وأضاف البلاغ أن الأمم المتحدة تثمن، في الوقت ذاته، الدور الاستراتيجي للمملكة في هذا المجال، وكذا الشراكة التي تجمع المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بدول أخرى في العالم، متسلحة بإرادة إرساء السلام والأمن في إفريقيا.

وأشاد تجمع دول الساحل والصحراء بالمملكة المغربية على التنفيذ الفعال لاستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، معربا عن رغبته في تحقيق “نتائج مرضية” في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب في إفريقيا، بفضل استمرار وتعزيز الشراكة الإفريقية وبدعم مكتب الأمم المتحدة بالرباط.

وأعرب التجمع عن استعداده للتعاون وتبادل الخبرات مع مكتب الأمم المتحدة، ولا سيما من خلال مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء الذي يوجد مقره في القاهرة”.

وقد تم، أمس الخميس بالرباط، افتتاح مقر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، وهو الأول من نوعه في القارة الإفريقية.

وترأس حفل الافتتاح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، بمشاركة، حضورية وعبر تقنية التناظر المرئي، لكبار المسؤولين في الأمم المتحدة وأعضاء السلك الدبلوماسي بالرباط.

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