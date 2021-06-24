طقس الخميس : سماء صافية في كل أنحاء المملكة

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، قرب السواحل الشمالية والوسطى مع تكون كتل ضبابية محلية.

يتوقع نزول أمطار جد خفيفة خلال الصباح فوق السواحل الوسطى، كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلسين الكبير والمتوسط؛ في حين ستكون صافية إلى قليلة السحب فيما تبقى من أنحاء المملكة.

ومن المنتظر هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، وهبوب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وستهب شمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و 13 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق الأخرى.

ستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 25 و30 درجة بالمرتفعات وبالسواحل وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 32 و38 درجة داخل مناطق الغرب واللوكوس والسايس والسهول الغربية للأطلس وداخل منطقة سوس وبهضاب الفوسفاط ووالماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية؛ وستكون ما بين 38 و43 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج في البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الجرف وجنوب طرفاية، وهائجا بباقي السواحل الأخرى.

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