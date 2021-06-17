836 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال 15 يوما

2021-06-17 / 8:04 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يوم الأربعاء، أن 836 من المهاجرين غير النظاميين التونسيين وصلوا إلى الحدود الايطالية خلال الـ 15 يوما الأولى من شهر جوان الجاري، مقابل 596 مهاجرا خلال شهر ماي الماضي.

واعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر خلال ندوة افتراضية خصصت لاستعراض نتائج تقرير المنتدى حول الهجرة غير النظامية أن تونس تشهد موجة جديدة من الهجرة غير النظامية خاصة و أن عدد المهاجرين غير النظاميين التونسيين الواصلين الى ايطاليا شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنة الجارية مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغ عددهم 2817 مهاجرا خلال سنة 2021 مقابل 685 مهاجرا سنة 2020و 347 مهاجرا سنة 2019.

ولفت بن رمضان الى الارتفاع الكبير في عدد عمليات الاجتياز المحبطة حيث بلغ عددها 52 عملية خلال الـ 15 يوما الأولى من شهر جوان 2021 و 95 عملية خلال شهر ماي 2021، ليرتفع بذلك عدد عمليات الاجتياز المحبطة خلال سنة 2021 الى 355 عملية، مقابل 117 عملية سنة 2020 و 62 عملية سنة 2019.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تجربة “حقيرة”.. علماء صينيون يجبرون الفئران الذكور على الإنجاب

تجربة “حقيرة”.. علماء صينيون يجبرون الفئران الذكور على الإنجاب

2021-06-17 / 7:41 مساءً
Photo of المدعي العام الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 6 أشهر

المدعي العام الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 6 أشهر

2021-06-17 / 3:48 مساءً
Photo of ألمانيا .. مقتل شخصين في حادث إطلاق نار

ألمانيا .. مقتل شخصين في حادث إطلاق نار

2021-06-17 / 2:15 مساءً
Photo of دراسة: دواء التهاب المفاصل يحقق نتائج مبشرة في علاج مرضى كورونا

دراسة: دواء التهاب المفاصل يحقق نتائج مبشرة في علاج…

2021-06-17 / 11:02 صباحًا
Photo of السعودية تسمح باستئناف إقامة صلاة الجنائز في المساجد

السعودية تسمح باستئناف إقامة صلاة الجنائز في المساجد

2021-06-17 / 9:47 صباحًا
Photo of عثر على حيوانين نافقين بها.. الجزائر ترفض تسلم شحنة قمح فرنسي

عثر على حيوانين نافقين بها.. الجزائر ترفض تسلم شحنة…

2021-06-17 / 8:30 صباحًا
Photo of السجن 15 عاما لأسباني قتل أمه وأكل أجزاء من جسدها

السجن 15 عاما لأسباني قتل أمه وأكل أجزاء من…

2021-06-17 / 8:00 صباحًا
Photo of إذابة الجليد.. بوتن وبايدن يتفقان على عودة السفيرين

إذابة الجليد.. بوتن وبايدن يتفقان على عودة السفيرين

2021-06-16 / 6:21 مساءً
Photo of إسلاميو الجزائر : الانتخابات التشريعية شهدت تجاوزات خطيرة أثرت في النتائج

إسلاميو الجزائر : الانتخابات التشريعية شهدت تجاوزات خطيرة أثرت…

2021-06-16 / 6:14 مساءً
Photo of دجاج وأبقار وشقق ورحلات.. جوائز لمن يتلقى لقاح كورونا بهذه المناطق

دجاج وأبقار وشقق ورحلات.. جوائز لمن يتلقى لقاح كورونا…

2021-06-16 / 3:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق